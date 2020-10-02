Arnavutköy'de Afganistanlıların evine baskın - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de aynı evde yaşayan 10 Afgan uyruklu kişi, yine Afgan uyruklu 7 kişi tarafından gasp edildi. Gasp edilen Afganlardan 1'i ağır olmak üzere 3 kişi ise gaspçılar tarafından bıçakla yaralandı.

Olay Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Gülriz sokakta yaşandı. İddiaya göre Gülriz sokaktaki gecekonduda yaşayan Afgan asıllı 10 kişi, yine Afganistanlı 7 kişi tarafından saldırıya uğradı, bıçaklandı ve gasp edildiler. Kapıyı çalan 7 kişi, içeridekilere ellerindeki bıçaklarla saldırdı. Bıçaklı saldırı sonucu 1'i ağır olmak üzere 3 Afgan çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı arkadaşlarını gören diğer Afganistanlılar, saldırganlara karşı koyamadı. Saldırının ardından gecekondudaki 10 Afgan'a ait para ve telefonları alan saldırganlar yaya olarak kaçtılar. Saldırganların kaçmasının ardından komşularından yardım isteyen Afganlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan 3 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ciddiyetini korurken diğer 2 yaralının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Çalıştıkları iş yerlerinden maaşlarını yeni aldıklarını söyleyen Afganistanlılar, saldırıyı gerçekleştiren 7 kişinin evde bulunan 10 kişiye ait tüm para ve telefonları gasp ettiklerini söyledi. Eve girer girmez saldırganların bıçakla 3 arkadaşını yaraladıklarını söyleyen ev sahibi Afgan, bıçakla yaralanan arkadaşlarını görünce korkup saldırganlara karşı koyamadıklarını söyledi. Öte yandan saldırının gerçekleştiği gecekonduya gelen polis ekipleri olay yeri incelemesinin ardından saldırıya uğrayanlar ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü. Saldırıyı gerçekleştiren 7 kişilik Afgan çetenin peşine düşen polis ekipleri saldırganları her yerde arıyor.