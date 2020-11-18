Arnavutköy'de Afganlara gasp dehşeti; Bıçaklanan bir kişi öldü - Son Dakika

Taylan ERGÜN/ Arnavutköy'de Afgan uyruklu kişilerin yaşadığı eve giren kimliği belirsiz iki kişi, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Şüpheliler, 5 bin lira para ve 4 adet cep telefonu gasp ederken, saldırıdan kaçmak isteyen kişilerden biri evin balkonundan sokağa atlayarak ağır yaralandı.

Olay, dün gece saat 23.00'te Arnavutköy Yenibayır sokakta Afgan uyruklu kişilerin kaldığı çatı katı dairesinde meydana geldi. Dört kişinin yaşadığı dairede kimliği belirsiz iki kişi, ellerindeki bıçakla evdekileri tehdit ederek gasp etti. 4 adet cep telefonu ve 5 bin lira paralarını gasp ettikleri Afganlarla daha sonra arbede yaşayan saldırganlar bir kişiyi bıçakla ağır yaraladı. Bıçaklı saldırıdan kaçmak isteyen bir kişi ise ikinci katta bulunan çatı katının balkonuna çıkarak sokağa atladı. Afganlara dehşeti yaşatan gaspçı saldırganlar daha sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Saldırıda aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Bahdyar isimli Afgan, yardım çığlıkları atarak sokağa çıktı. Sokağa iner inmez kaldırıma yığılıp düşen Afgan'ın yardımına çevredeki vatandaşlar ve komşuları koştu. Aşırı kan kaybettiği belirlenen Afgan'a haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Afgan uyruklu kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, saldırı anında evin balkonundan atlayan bir diğer Afgan uyruklu kişinin ise ağır şekilde yaralandığı öğrenildi. Afganların yaşadığı dairenin alt katında bulunan komşuları İsmail Yalçın, "Ne olduğunu anlayamadık. Sonra dışarıya çıktığımızda baktık ki çocuklardan birisi yerde yatıyor. Ambulans geldi. Bıçakla yaralanmıştı." dedi. Polisin olayla ilgili geniş çaplı araştırması devam ediyor.