Bir günde iki eve giren gaspçıları, kullandıkları kırmızı saplı bıçak ele verdi - Son Dakika

18 Temmuz günü Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde iddiaya göre Afgan uyruklu Enayatullah Baburzi ve Akmal Alemi, evlerine gelen yüzleri maskeli 8 kişi tarafından darbedilerek, bir adet cep telefonu ile 10 bin lira paraları gasbedildi.

KIRMIZI SAPLI BIÇAK YAKALANMALARINA NEDEN OLDU

2 Afgan durumu hemen komşularına bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 2 Afgan uyruklunun ifadesini aldı. Afganlar, evlerinde oturdukları sırada yüzleri maskeli 8 kişinin kapılarını çaldıklarını ve kapıyı açar açmaz kendilerine saldırdıklarını söyledi. 2 Afgan'ın 5'er bin lira parasını ve bir adet cep telefonunu gasp ederek kaçan 8 kişinin aynı gün içerisinde Haraççı Mahallesi'ndeki başka bir eve daha girdiği ihbarı yapıldı. Girdikleri evde bulunan bir Afgan'ı gasp eden ve bıçakla ağır yaralayan gaspçıları ele veren ise kullandıkları kırmızı saplı bıçak oldu.

ŞÜPHELİLERE OPERASYON DÜZENLENDİ

Her iki gasp olayını da derinlemesine araştıran Arnavutköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hastanede ifadesini aldıkları mağdurlardan Muhammedullah Muhammedullah'ın evine yüzleri maskeli 8 kişinin girdiğini, kendisini bıçaklayan kişinin elinde kırmızı saplı bir bıçak olduğunu söyledi. Her 2 gasp olayın da birbiri ile benzerlik gösterdiğini fark eden polis ekipleri, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramalarda kırmızı saplı bıçak da bulundu.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 6 kişiden 2'si, gasp edilen Enayatullah Baburzi ve Akmal Alemi tarafından teşhis edildi. Mağdurlar tarafından teşhis edilen Afgan uyruklu şüpheliler Omar Masud ve İmran Khan Niyazi adliyeye sevk edildi.