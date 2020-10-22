Son dakika haber: Arnavutköy'de ahır yangını korkuttu - Son Dakika

Arnavutköy'de ahır yangını korkuttu

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir ahırda meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Olay, Arnavutköy'e bağlı Taşoluk Egemen Caddesi'nde meydana geldi. Dün gece saat 23: 00'de henüz bilinmeyen bir nedenle bir ahırda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ahırın küle döndüğü yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. O anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.