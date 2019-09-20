Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de ailesini katledenin fotoğrafları
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Arnavutköy'de ailesini katledenin fotoğrafları

1 saat önce

ARNAVUTKÖY'de anne, üvey babası ve iki kardeşini öldüren 24 yaşındaki Veysel Aydın, İzmit'te gözaltına alındı.

Arnavutköy'de ailesini katledenin fotoğrafları, System.String[]
ARNAVUTKÖY'de anne, üvey babası ve iki kardeşini öldüren 24 yaşındaki Veysel Aydın, İzmit'te gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:
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Aydın'ın fotoğrafı


- İstanbul
İzmit, Aydın, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:01 Kaynak: DHA
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