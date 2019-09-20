Arnavutköy'de ailesini katledenin fotoğrafları
50 dakika önce
İstanbul DHAArnavutköy'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldüren 24 yaşındaki Veysel Aydın, İzmit'te gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:23 Kaynak: DHA
Şahin BOZKURT - İstanbul DHA
Arnavutköy'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldüren 24 yaşındaki Veysel Aydın, İzmit'te gözaltına alındı.
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