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Arnavutköy'de ailesini katledenin fotoğrafları

50 dakika önce

İstanbul DHAArnavutköy'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldüren 24 yaşındaki Veysel Aydın, İzmit'te gözaltına alındı.

Şahin BOZKURT - İstanbul DHA

Arnavutköy'de bir kişi anne, üvey babası ve iki kardeşini öldüren 24 yaşındaki Veysel Aydın, İzmit'te gözaltına alındı.

Arnavutköy'de ailesini katledenin fotoğrafları

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Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:23 Kaynak: DHA
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Arnavutköy'de aile katliamı: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü
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