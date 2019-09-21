Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de ailesini öldüren zanlının olaydan sonraki görüntüleri ortaya çıktı
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Arnavutköy'de ailesini öldüren zanlının olaydan sonraki görüntüleri ortaya çıktı

1 saat önce

Arnavutköy'de ailesini öldüren zanlının olaydan sonraki görüntüleri ortaya çıktı Ailesini öldürdükten sonra üvey babasının aracı ile kaçtıİSTANBUL - Arnavutköy'de ailesini öldüren zanlının üvey babasının aracıyla kaçtığı ortaya çıktı.

Arnavutköy'de ailesini öldüren zanlının olaydan sonraki görüntüleri ortaya çıktı

Ailesini öldürdükten sonra üvey babasının aracı ile kaçtı

İSTANBUL - Arnavutköy'de ailesini öldüren zanlının üvey babasının aracıyla kaçtığı ortaya çıktı. Zanlının üvey babasının arabasında uyuduğu ve ailesini öldürdükten sonra araçla kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesinde iddiaya göre, Veysel Aydın kredi borcu yüzünden ailesiyle tartışmıştı. Tartışma sonunda üvey babası Kadir Açıkalın, annesi Kader Açıkalın, kardeşi Serkan Açıkalın ve kız kardeşi Nazlıcan Açıkalın'ı silahla vurarak öldürmüştü. Veysel Aydın'ın olay öncesindeki son görüntüleri ortaya çıktı.

Ailesini öldürüp babasının arabasında uyumuş

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saat 20.50 sıralarında babasına ait araca bindiği ve bir süre içerisinde kaldığı ardından içerisinden çıkarak dolaştığı görülüyor. Veysel Aydın'ın ailesini öldürdükten sonra, araç içerisinde uyuduğu ve sabah 05.00 sıralarında uyanarak sokak üzerinden ayrıldığı görülüyor.

Arnavutköy'de ailesini öldüren zanlının olaydan sonraki görüntüleri ortaya çıktı

Arnavutköy, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:00 Kaynak: İHA
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