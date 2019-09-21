Arnavutköy'de ailesini vahşice katleden şahıs adliyeye sevk edildi

Arnavutköy'de ailesini katleden zanlının emniyetteki ifadeleri kan dondurdu

9 yaşındaki kız kardeşinin boğazını kesti, kokmasın diye üzerlerine şampuan döktü

Zanlının cinayetten önceki ve sonraki görüntüleri kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de öz annesi, üvey babası ve biri henüz 9 yaşındaki 2 kardeşini vahşice öldüren zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının emniyetteki ifadesi kan dondururken, şahsın cinayetten önceki ve sonraki görüntüleri kameraya yansıdı.

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesinde, 19 Eylül Perşembe günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy'de özel bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Veysel Aydın (23), saat 13.00 sıralarında annesi, üvey babası ve biri 9 yaşında iki kardeşiyle birlikte yaşadığı eve geldi. Eve geldiğinde annesi Kader Aydın ve ağabeyi Serkan Aydın (26)'ın evde olduğunu gören Veysel Aydın, önce 13.30 sıralarında ağabeyini, daha sonra silah sesinin duyan ve odaya gelen öz annesini sırtları kendisine dönükken kafalarına sıktığı mermi ile vurdu ve odanın kapısını kilitleyerek üvey babası Abdulkadir Açıkalın(42)'ın eve gelmesini beklemeye başladı. Saat 17.30 sıralarında eve gelen üvey babanın yatak odasına girmesiyle birlikte aynı şekilde onu da sırtı kendisine dönükken kafasına sıktığı tek kurşun ile öldürdü. Üvey babasını da vuran Veysel Aydın yatak odasının kapısını kilitleyerek kız kardeşi Nazlıcan Açıkalın (9)'ın okuldan gelmesini beklemeye başladı.

Başından tutup boğazını kesti, kokmasın diye üzerlerine şampuan döktü

Veysel Aydın, kız kardeşi Nazlıcan Açıkalın'ın eve gelmesiyle birlikte onu yakalayıp başından tutarak elindeki bıçakla boğazını kesti. Veysel Aydın daha sonra cesetlerin kokmaması için kız kardeşi, üvey babası, annesi ve ağabeyinin üzerine şampuan döktü. Aydın daha sonra üzerindeki kıyafetleri değiştirerek oradan ayrıldı. Bir süre etrafta dolaşan Aydın, akşam saatlerinde eve geri gelerek üvey babasına ait arabanın anahtarlarını aldı ve kapının önünde bulunan otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Arkadaşları Serkan Aydın'a ulaşamayınca cinayet ortaya çıktı

Kardeşi Veysel Aydın ile sürekli sorun yaşadıklarını bilen Serkan Aydın'ın arkadaşları, olayın ertesi günü olan 20 Eylül Cuma tarihinde Serkan Aydın'a ulaşamamaları üzerine kendisini merak etmeye başladı. Arkadaşları Serkan Aydın'ın öz kardeşi Veysel Aydın'ı arayarak ağabeyinin nerede olduğunu sorunca Veysel Aydın cinayeti telefonda itiraf etti. Bunun üzerine öldürülen Serkan Aydın'ın arkadaşları saat 17.15'te durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, ihbarın ardından harekete geçti. Eve gelen ekipler 4 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın meydana geldiği yerde ve çevresinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Veysel Aydın'ın kaçış güzergahını tespit etti. Veysel Aydın'ın izini süren polis, şahısı Darıca'da aracıyla park halinde beklerken yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Veysel Aydın, emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Katilin emniyetteki sorgusunda kullandığı ifadeler kan dondurdu

Öz babasının yıllar önce cezaevine girdiğini, ardından annesinin Abdulkadir Açıkalın ile yaşamaya başladığını ve sürekli baskıya maruz kaldığını, üvey babası ve öz annesinden olan kız kardeşi Nazlıcan Açıkalın'ın doğumundan sonra bu baskıların gün geçtikçe arttığını söyleyen Veysel Aydın, emniyetteki sorgusunda, "Evdekiler bana sürekli baskı yapıyorlardı. Öz babamla iş yapmak için kredi çektim ve babama verdim. Kredinin taksitlerini ödeyemeyince üvey babam ve annem ile oturduğumuz eve icra geldi. Abimin ve annemin eşyalarına da el konulacak denildi. Bunun üzerine bana şiddet uyguladılar. Bir daha şiddet uygulanırsa onları korkuturum diye bir silah aldım. Olayın olduğu gün sabah yine saldırdılar bana. Bunun üzerine 13.30 sıralarında eve geldim ve abimin odasına girdim. Abim odasında otururken onu sırtı bana dönükken kafasından vurdum. Daha sonra sesi duyan annem odaya geldi. O esnada ben kapının arkasındaydım. Odaya girince onu da sırtı bana dönükken kafasından vurdum. Ardından odanın kapısını kapattım ve üvey babamı beklemeye başladım. Üvey babam saat 17.00 sıralarında eve geldi ve kendi yatak odasına girdi. Onu da aynı şekilde sırtı bana dönükken kafasından vurdum. ve saha sonra kız kardeşimi beklemeye başladım. Okuldan döndü ve eve geldi. Odasına girdiğinde onu arkasından yakaladım ve başını tutarak boğazını kestim. Kız kardeşimi, yalnız kalmasın diye öldürdüm. Hepsini öldürdükten sonra kokmasınlar diye üzerlerine şampuan döktüm ve kıyafetlerimi değiştirip evden ayrıldım. Bir süre dışarıda dolaştıktan sonra eve geldim ve üvey babama ait araba anahtarlarını alarak kapının önünde bulunan arabaya binerek rastgele sürdüm aracı. Darıca'ya kadar ilerledim. Orada da polisler beni yakaladı" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Aynı evde yaşadığı öz annesi, öz ağabeyi, üvey babası ve 9 yaşındaki üvey kardeşini vahşice katleden Veysel Aydın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Veysel Aydın'ın cinayetten bir süre sonra üvey babasına ait aracın yanına geldiği, evden araca ait anahtarı aldıktan sonra içine bindiği ve saatlerce aracın içerisinde beklediği görüldü.