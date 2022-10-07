İslambey Mahallesi Hüdavi Sokak'ta akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Evde başlayıp sokakta da devam eden kavgada, taş sopa ve tahtalarla birbirlerine saldırdılar. Çevredekiler kavgayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE AKRABALARIN KAVGASI SOKAĞA TAŞTI TAŞ, SOPA VE TAHTALARLA SALDIRDILAR - Son Dakika

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