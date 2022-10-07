Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE AKRABALARIN KAVGASI SOKAĞA TAŞTI TAŞ, SOPA VE TAHTALARLA SALDIRDILAR - Son Dakika
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Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE AKRABALARIN KAVGASI SOKAĞA TAŞTI TAŞ, SOPA VE TAHTALARLA SALDIRDILAR

07.10.2022 10:30

Son dakika haberler... ARNAVUTKÖY'de akraba oldukları öğrenilen taraflar evde başlayıp sokağa taşan kavgada, birbirlerine taş, sopa ve tahtalarla saldırdı.

ARNAVUTKÖY'de akraba oldukları öğrenilen taraflar evde başlayıp sokağa taşan kavgada, birbirlerine taş, sopa ve tahtalarla saldırdı.

İslambey Mahallesi Hüdavi Sokak'ta akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Evde başlayıp sokakta da devam eden kavgada, taş sopa ve tahtalarla birbirlerine saldırdılar. Çevredekiler kavgayı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE AKRABALARIN KAVGASI SOKAĞA TAŞTI TAŞ, SOPA VE TAHTALARLA SALDIRDILAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... ARNAVUTKÖY'DE AKRABALARIN KAVGASI SOKAĞA TAŞTI TAŞ, SOPA VE TAHTALARLA SALDIRDILAR - Son Dakika
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