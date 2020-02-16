Arnavutköy'de alevli gece - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arnavutköy'de alevli gece - Son Dakika

Arnavutköy'de alevli gece

22 dakika önce

ARNAVUTKÖY'de 4 katlı apartmanın giriş katında elektrikli şofbenden kaynaklanan yangın bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

ARNAVUTKÖY'de 4 katlı apartmanın giriş katında elektrikli şofbenden kaynaklanan yangın bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yangın Arnavutköy Hicret Mahallesi Aydoğdu sokaktaki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın zemin katında oturan Abdurrahman Çiçek ve ailesi, elektrikli şofbenden dolayı meydana gelen yangını fark etti. Alevlerin kısa sürede sardığı daireden ailesini son anda dışarı çıkaran ev sahibi, daha sonra itfaiyeye haber verdi. Bir anda daireyi saran alevler binanın dış cephesini de tutuşturdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken alevler sokaktaki elektrik ve telefon kablolarına da sıçradı. Korku dolu anların yaşandığı mahallede, vatandaşlar da itfaiye ekiplerine yardım etti. Söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıktığı daire ve binanın dış cephesinde büyük hasar meydana geldi.

Arnavutköy'de alevli gece

Arnavutköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Pegasus uçağında yangın paniği! Yolcular tahliye edildi
Sultangazi'de korku dolu anlar: Mahallenin trafosu alev alev yandı Adana'da pamuk yağı fabrikasında 3 gün süren yangın kontrol altına alındı Yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkarılan iki tarihi eser Türkiye'ye yeniden kazandırıldı

Son Dakika Haberleri
09:10 Kerimcan Durmaz Kuşadası'nı salladı
03:41 Serdar Ortaç; Jinekolog değil göbek hastasıyım
01:41 Engin Altan Düzyatan'dan dikkat çeken karar!
00:47 Aşk Adası programı ile tanınan ünlü sunucu Caroline Flack, evinde intihar etti
00:42 O Ses Türkiye'nin şampiyonu belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 09:58:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutköy'de alevli gece - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]