Arnavutköy'de alevli gece - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'de 4 katlı apartmanın giriş katında elektrikli şofbenden kaynaklanan yangın bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yangın Arnavutköy Hicret Mahallesi Aydoğdu sokaktaki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın zemin katında oturan Abdurrahman Çiçek ve ailesi, elektrikli şofbenden dolayı meydana gelen yangını fark etti. Alevlerin kısa sürede sardığı daireden ailesini son anda dışarı çıkaran ev sahibi, daha sonra itfaiyeye haber verdi. Bir anda daireyi saran alevler binanın dış cephesini de tutuşturdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken alevler sokaktaki elektrik ve telefon kablolarına da sıçradı. Korku dolu anların yaşandığı mahallede, vatandaşlar da itfaiye ekiplerine yardım etti. Söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıktığı daire ve binanın dış cephesinde büyük hasar meydana geldi.