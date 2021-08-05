Arnavutköy'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Arnavutköy'de ambalaj üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ömerli Mahallesi Vize Caddesi'nde bulunan 3 katlı fabrikanın 2'inci katındaki ofis kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İlk müdahaleyi çalışanların yaptığı yangın, haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluştu.