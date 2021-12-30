Üye Girişi
ARNAVUTKÖY'DE ANNESİNE EMANET ETTİĞİ ALTINLAR ÇALINDI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE ANNESİNE EMANET ETTİĞİ ALTINLAR ÇALINDI

30.12.2021 09:43

ARNAVUTKÖY'de pazara giden Münasip Aral'ın, biri yeni evli, diğeri ise nişanlı olan 2 kızının kendisine teslim ettiği ziynet eşyaları çalındı.

ARNAVUTKÖY'de pazara giden Münasip Aral'ın, biri yeni evli, diğeri ise nişanlı olan 2 kızının kendisine teslim ettiği ziynet eşyaları çalındı.

Arnavutköy'de yaşayan Münasip Aral, biri evli, diğeri ise nişanlı olan 2 kızının kendisine teslim ettiği altın ve paraları evin farklı bölümlerinde sakladı. Dün öğlen saatlerinde alışveriş yapmak üzere pazara giden Münasip Aral, eve döndüğünde yatak odası ve salondaki dağınıklığı fark edince evdeki altınların çalındığını anladı. Aral, durumu polise ve ailesine bildirdi. Ev sahibi Münasip Aral'ın pazara gidişini fırsat bilen hırsız ya da hırsızlar, evde bulunan ve yaklaşık değeri 300 bin lira olan altınları ve 20 bin lira nakit parayı çalarak kayıplara karıştı.

Kızları ve damatlarına karşı mahcup duruma düştüğünü söyleyen Münasip Aral, hırsızlara seslenerek çaldıkları altınları geri getirmeleri çağrısında bulundu. Kendisini seyreden tüm kuyumculara da mesaj gönderen Aral, hırsızların altınları bozdurma ihtimaline karşı kuyumcuların duyarlı olmasını istedi.

Pazardan döndüğünde evine hırsız girdiğini ve tüm altınların çalındığını anlayan Münasip Aral, "Yatağı kaldırmışlar çanta hemen kenardaydı. Çantada Hintli Kolyesi, 3 çeyrekli kolye, 1 Cumhuriyet Altını, 10 bilezik, 1 kelepçe bilezik, 1 yüzük, 4 çeyrek altın, 20 bin TL nakit para, isimli gümüş kolye vardı. Ne olur kim görürse Allah rızası için bir çantanın içinde bize haber versinler. 2 tane çanta var. Üzerinde 'Hilal' yazıyor bize haber versinler lütfen. Onlar çocuklarımın bana emanetiydi. Hepsi de benim yanımdalar. Bir kızım daha nişanlı diğerleri evliler. Ben pazara gittim saat 15.00'te kızım da okuldaydı 16.00'da eve gelmiş bu halde görmüş. Ben yaptım zannetmiş. Küçük çünkü o benim kafam durmuş durumda şu anda. Benim değil kızım ve damadımın herkes hakkını istiyor ne yapayım bilmiyorum" dedi.

ARNAVUTKÖY'DE ANNESİNE EMANET ETTİĞİ ALTINLAR ÇALINDI
ARNAVUTKÖY'DE ANNESİNE EMANET ETTİĞİ ALTINLAR ÇALINDI
ARNAVUTKÖY'DE ANNESİNE EMANET ETTİĞİ ALTINLAR ÇALINDI

YORUMLAR
500

alışveriş, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE ANNESİNE EMANET ETTİĞİ ALTINLAR ÇALINDI - Son Dakika


Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksitlendirmede değişiklik yapıldı Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksitlendirmede değişiklik yapıldı         
10:02
İzmir'de bir plaja yıldırım düştü! 600 şezlong yandı İzmir'de bir plaja yıldırım düştü! 600 şezlong yandı         
09:42
Kalede bir garip olay! Definecilerin üzerine düşen kadın, o anları anlattı Kalede bir garip olay! Definecilerin üzerine düşen kadın, o anları anlattı         
09:09
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe..         
14:28
Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek..         
13:55

Son Dakika Haberleri
10:01 Cep telefonu alacaklar dikkat! Taksitlendirmede değişiklik yapıldı
09:54 Son Dakika! Galatasaray'dan sürpriz hamle! Okay Yokuşlu'yu transfer etmek istiyor
09:42 İzmir'de bir plaja yıldırım düştü! 600 şezlong yandı
09:28 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ, takipçisinin yaptığı yorumla adeta çıldırdı
09:24 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil
09:19 Güne yükselişle başlayan dolar 13.40 seviyesini gördü
09:18 İstanbul'da yılın ilk günü toplu taşıma ücretsiz! 24 saat sürecek
09:15 Diyanet'ten yılbaşı fetvası: Piyango bileti almak, içki içmek helal değil
09:11 Annemizi Saklarken dizisinde ilginç son! Handan hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşıyor
09:06 Sadakatsiz 45. bölümüyle dün ekranlara geldi! İşte yaşananlar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 10:08:24. #1.13#
SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE ANNESİNE EMANET ETTİĞİ ALTINLAR ÇALINDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement