Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de annesini, babasını ve kardeşlerini bıçaklayarak öldüren şahıs, babasının arabasıyla...
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Arnavutköy'de annesini, babasını ve kardeşlerini bıçaklayarak öldüren şahıs, babasının arabasıyla...

1 saat önce

Arnavutköy'de annesini, babasını ve kardeşlerini bıçaklayarak öldüren şahıs, babasının arabasıyla olay yerinden kaçtı.

Arnavutköy'de annesini, babasını ve kardeşlerini bıçaklayarak öldüren şahıs, babasının arabasıyla..., System.String[]

Arnavutköy'de annesini, babasını ve kardeşlerini bıçaklayarak öldüren şahıs, babasının arabasıyla olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. - İSTANBUL

Arnavutköy, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:36 Kaynak: İHA
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