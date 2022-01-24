ARNAVUTKÖY'DE ARAÇLAR KARA GÖMÜLDÜ; SÜRÜCÜLER YOLA YÜRÜYEREK DEVAM ETTİ - Son Dakika

Arnavutköy'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapandı. Çok sayıda araç caddelerde mahsur kaldı. Kimi sürücüler yetkilere sitem ederken kimi sürücüler ise araçlarını terk edip yola yürüyerek devam etti.

Arnavutköy'de sabah saatlerinde bir anda başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Kayganlaşan yolda çok sayıda araç mahsur kaldı. Caddeler ve sokaklar yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı.

YÜRÜYEREK EVE GİDECEĞİM

Sürücü Muhammed Tonga, 4 saattir bekliyorum. Aracımın aküsü bitti bitecek. Şimdi aracın kontağını kapatacağım. Yürüyerek eve gideceğim. Evimde şu an en az 1 buçuk saat yürüyeceğim dedi. Mustafa Şişko ise 4 kilometre bir araç trafiği var. Araçların çoğu kontak kapatmış diye konuştu.

ARAÇ İLERLEYEMEDİĞİ İÇİN HASTAYA DA ULAŞAMADIK

Ambulans görevlisi Sümeyye Küçük, Yaklaşık 5 saattir olduğumuz yerde bekliyoruz. Araç ilerleyemediği için hastaya da ulaşamadık. Hala bekliyoruz. Yollar açık olmadığı için hastaya başka ekiplerde ulaşamıyor. Geride dönemiyoruz kaldık burada ifadelerini kullandı. Siracettin Ayaz ise Saatlerdir yolu açan kimse yok. Burayla trafik polisi, zabıta ya da belediye ilgilenmeli dedi.