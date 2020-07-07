ARNAVUTKÖY'DE ASILSIZ İHBAR VATANDAŞLARI SOKAĞA DÖKTÜ - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE ASILSIZ İHBAR VATANDAŞLARI SOKAĞA DÖKTÜ
Arnavutköy'de oyun oynayan çocukların bir inşaat içinde çocuk cesedi gördüklerini söylemesi üzerine polis arama yaptı.
Arnavutköy'de oyun oynayan çocukların bir inşaat içinde çocuk cesedi gördüklerini söylemesi üzerine polis arama yaptı. Yapılan aramada herhangi bir cesede rastlanılmadı.Olay, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir inşaat alanında oyun oynayan çocukların, bir kız çocuğuna ait ceset gördüklerini söylemeleri üzerine vatandaşlar polise haber verdi. Vatandaşlar inşaatın çevresinde toplanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis, inşaat içinde arama yaptı. Yapılan aramada herhangi bir cesede rastlanılmadı. Polisin inşaat içinde arama yaptığı sırada dışarıda toplanan vatandaşlar yapılan çalışmaları film gibi izledi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 05:08 Kaynak: DHA
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