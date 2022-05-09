Son dakika haberi... Arnavutköy'de asker uğurlama konvoyunda kavga - Son Dakika
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Son dakika haberi... Arnavutköy'de asker uğurlama konvoyunda kavga

09.05.2022 10:53

Son dakika haberi... - Arnavutköy'de asker uğurlama konvoyunda kavga Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde asker eğlencesi için düzenlenen konvoyda kavga çıktı.

- Arnavutköy'de asker uğurlama konvoyunda kavga

İSTANBUL - Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde asker eğlencesi için düzenlenen konvoyda kavga çıktı. Kavga polisin müdahalesiyle son buldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açılmak istendi. Konvoydaki bazı kişilerin buna karşı çıkması üzerinde kavga çıktı. O sırada devriye gezen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Kavga polisin müdahalesiyle son bulurken, kavgaya karışanlar ise gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Arnavutköy'de asker uğurlama konvoyunda kavga
Son dakika haberi... Arnavutköy'de asker uğurlama konvoyunda kavga
Son dakika haberi... Arnavutköy'de asker uğurlama konvoyunda kavga
Son dakika haberi... Arnavutköy'de asker uğurlama konvoyunda kavga

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Arnavutköy'de asker uğurlama konvoyunda kavga - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Arnavutköy'de asker uğurlama konvoyunda kavga - Son Dakika
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