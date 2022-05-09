Son dakika haberi... Arnavutköy'de asker uğurlama konvoyunda kavga - Son Dakika

- Arnavutköy'de asker uğurlama konvoyunda kavga

İSTANBUL - Arnavutköy'de dün akşam saatlerinde asker eğlencesi için düzenlenen konvoyda kavga çıktı. Kavga polisin müdahalesiyle son buldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, asker uğurlama konvoyunda havaya ateş açılmak istendi. Konvoydaki bazı kişilerin buna karşı çıkması üzerinde kavga çıktı. O sırada devriye gezen polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Kavga polisin müdahalesiyle son bulurken, kavgaya karışanlar ise gözaltına alındı.