Attan düşen 51 yaşındaki kadın beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Attan düşen 51 yaşındaki kadın beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi

22.05.2023 15:37

İstanbul Arnavutköy'de ailesiyle birlikte at çiftliğine giden 51 yaşındaki Sümeyye Şahin bindiği attan düştü. Beyin kanaması geçirdiği belirtilen talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan at çiftliğinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte at çiftliğine gelen 51 yaşındaki Sümeyye Şahin bindiği sırada dengesini kaybederek düştü.

KAFASINI YERE ÇARPTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasını çarptığı öğrenilen kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sümeyye Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ARNAVUTKÖY'DE ATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
ARNAVUTKÖY'DE ATTAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Beyin Kanaması, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Attan düşen 51 yaşındaki kadın beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
00:52 Juventus'un kabus gibi gecesi! Puanları silinen Juventus rakibi karşısında dağıldı
00:42 Premier Lig'de yeni bir dev! Newcastle, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor
00:23 Takım resmen dağıldı! Puanları silinen Juventus, aynı gün çifte kabus yaşadı
00:23 Adıyamanlı depremzededen örnek davranış
00:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan: Montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti
00:22 Yeni bir dev doğuyor! Suudi prensin satın aldığı Newcastle, resmen Şampiyonlar Ligi'nde
00:21 WhatsApp'tan sevindiren haber! Mesajlara düzenleme seçeneği geliyor
00:21 Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a gönderme: Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı artık netleşti
00:16 WhatsApp'ta mesajlara düzenleme seçeneği getirilecek
00:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan: Montaj olduğunu canlı yayında itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2023 06:13:02. #1.13#
SON DAKİKA: Attan düşen 51 yaşındaki kadın beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement