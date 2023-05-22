Attan düşen 51 yaşındaki kadın beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği PKK iddiasına bir tepki de İmamoğlu'ndan

Erdoğan'ın PKK iddiası Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirdi! Tepkisi hiç olmadığı kadar sert

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan at çiftliğinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte at çiftliğine gelen 51 yaşındaki Sümeyye Şahin bindiği sırada dengesini kaybederek düştü.

KAFASINI YERE ÇARPTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasını çarptığı öğrenilen kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sümeyye Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.