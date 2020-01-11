Arnavutköy'de AVM yangını - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arnavutköy'de AVM yangını - Son Dakika

Arnavutköy'de AVM yangını

6 saat önce

Arnavutköy'de akşam saatlerinde bir iş merkezinin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arnavutköy'de akşam saatlerinde bir iş merkezinin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arnavutköy Merkez Mahallesi, Fatih Caddesinde bulunan içerisinde beyaz eşya ve mobilyaların satıldığı dükkanların bulunduğu bir iş merkezinin çatı katında yangın çıktı. Yangının, gündüz saatlerinde izolasyon yapılırken pürmüz adı verilen ısı tabancasının içeride unutulması sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Yangını gören AVM çalışanları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine Arnavutköy itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Olay yerine sağlık ekipleri de yönlendirilirken, emniyet güçleri güvenlik önlemi aldı.

Yangın büyümeden itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. AVM çatı katında maddi hasar meydana gelirken, yangın anı iş yeri çalışanlarının kameralarına yansıdı.

Arnavutköy'de AVM yangını

Arnavutköy, İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un göbeğinde çıkan yangında ölümden kaçış kamerada!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
04:52 Malta'da iktidardaki İşçi Partisi'nin liderlik yarışını Robert Abela kazandı - Son Dakika
04:36 Libya'daki ateşkes başkent Trablus'ta havai fişeklerle kutlandı - Son Dakika
03:50 Aydın'da iki otomobilin çarpışması soncu 1'i çocuk 9 kişi yaralandı - Son Dakika
03:09 Karabük dağdan kopan kayalar yolu kapattı, hasta ambulansta mahsur kaldı - Son Dakika
03:04 Elazığ'da dolunayın görsel şöleni - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 05:00:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutköy'de AVM yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]