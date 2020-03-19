Arnavutköy'de ayakkabı hırsızlığı kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de ayakkabı hırsızlığı kamerada - Son Dakika

Arnavutköy'de ayakkabı hırsızlığı kamerada

26 dakika önce

Arnavutköy'de ayakkabı hırsızlığı kamerada Arnavutköy'de gündüz vakti kimseye aldırış etmeden binaya giren hırsızın ayakkabıları çalma görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de ayakkabı hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de gündüz vakti kimseye aldırış etmeden binaya giren hırsızın ayakkabıları çalma görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yalınay Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gündüz saatlerinde kimseye aldırış etmeden binaya giren bir kişi, güvenlik kamerasını fark etmesine rağmen dairelerin önünden ayakkabıları çalarak kayıplara karıştı. Sabah evlerinden dışarıya çıkmak isteyen vatandaşlar ayakkabılarının çalındığını anlayınca durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Arnavutköy'de ayakkabı hırsızlığı kamerada

Arnavutköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:38 Kaynak: İHA

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