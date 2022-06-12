Arnavutköy'de ayakkabı imalathanesini su bastı - Son Dakika
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Arnavutköy'de ayakkabı imalathanesini su bastı

12.06.2022 16:10
Arnavutköy'de ayakkabı imalathanesini su bastı

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Arnavutköy'de ayakkabı dikim imalathanesini su bastı.

İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Arnavutköy'de ayakkabı dikim imalathanesini su bastı. İmalathane sahibi ve yakınları, suyu kendi imkanlarıyla boşaltmaya çalıştı.

Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Kuğulu Sokak'ta kanalizasyon giderlerinin tıkanması nedeniyle su baskınları yaşandı. Bir ayakkabı dikim imalathanesinde, tuvaletlerinin taşması sonucu iş yerini su bastı. Sabah saatlerinde imalathaneye gelen ustabaşı durumu fark ederek, şehir dışında olan iş yeri sahibine ve yakınlarına haber verdi. Yardıma gelenler biriken suyu kendi çabalarıyla tahliye etmeye çalıştı. İSKİ görevlileri de imalathanedeki baskına müdahale etti.

"BU KADAR YAĞMURDA BİLE BU YAŞANIYORSA, PES DİYORUM" İş yeri sahibinin yakını Bülent Çakmakçı, "Dükkanımızda bayağı bir zarar var. Ortalama 100-150 bin TL zararımız var. Yağmur sonrasında, rögar tıkanması sonucu su bastı. Biz kendi imkanlarımızla pompalarımızı aldık. Dükkana koştuk, suyu dışarı çıkartıyoruz ama geri geliyor" dedi. Özcan Çakmakçı ise "Sokağın ana hattında arıza varmış. Bütün malzeme sular altında kaldı. Bu kadar küçük bir yağmurda bu yaşanıyorsa, soruna çözüm bulunamıyorsa pes diyorum. Bugün kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Bütün malzemeler, makineler su içinde" diye konuştu.


- İstanbul
Arnavutköy'de ayakkabı imalathanesini su bastı
Arnavutköy'de ayakkabı imalathanesini su bastı
Arnavutköy'de ayakkabı imalathanesini su bastı
Arnavutköy'de ayakkabı imalathanesini su bastı
Arnavutköy'de ayakkabı imalathanesini su bastı
Arnavutköy'de ayakkabı imalathanesini su bastı
Arnavutköy'de ayakkabı imalathanesini su bastı
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Kaynak: DHA

İstanbul, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de ayakkabı imalathanesini su bastı - Son Dakika

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