ARNAVUTKÖY'DE AYAKKABI YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE AYAKKABI YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ

ARNAVUTKÖY'de ayakkabı yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.

ARNAVUTKÖY'de ayakkabı yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza bugün saat 13.00 sıralarında, Hadımköy - Esenyurt yolunda meydana geldi. Ayakkabı yüklü olan 34 JP 7425 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan TIR sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen TIR'ın deponun delinmesi sonrası yakıt yola aktı. Yakıt nedeniyle kayganlaşan yola, çevredeki bir kişi kaza yaşanmaması için kürekle toprak attı.

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