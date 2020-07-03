ARNAVUTKÖY'DE BARAKADA ÇIKAN YANGIN TÜM BİNAYI SARDI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE BARAKADA ÇIKAN YANGIN TÜM BİNAYI SARDI

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHAArnavutköy'de barakada çıkan yangın bitişiğindeki 5 katlı binaya sıçradı.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de barakada çıkan yangın bitişiğindeki 5 katlı binaya sıçradı. Dış cephesi bir anda alevlere teslim olan 5 katlı binada yaşayanlar kendilerini sokağa attı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.Yangın, akşamüzeri Nene Hatun Mahallesi Dilber Sokak'taki barakada çıktı. Kömürlük ve depo olarak kullanılan barakada henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede bitişindeki 5 katlı binanın dış cephesine sıçradı. Binanın dış cephesi saniyeler içinde alevlere teslim oldu. Korku yaşayan bina sakinleri kendilerini binanın dışına attı. Bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangın binanın dış cephesinde hasara neden oldu.

Arnavutköy, İtfaiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 23:26 Kaynak: DHA

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