Arnavutköy'de barakada yangın paniği - Son Dakika

Arnavutköy'de barakada yangın paniği

Arnavutköy'de barakada yangın paniği Arnavutköy'de henüz bilinmeyen sebeplerden dolayı, bir barakada yangın çıktı.

Arnavutköy'de barakada yangın paniği

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İSTANBUL - Arnavutköy'de henüz bilinmeyen sebeplerden dolayı, bir barakada yangın çıktı.

Alev Alev yanan baraka paniğe neden oldu.

Arnavutköy Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir barakada dün gece saatlerinde henüz bilinmeyen sebeplerden dolayı yangın çıktı. Alev Alev yanan baraka, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerinde olay yerinde çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürdü. Baraka kullanılmaz hale gelirken, herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı. Yangın anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 14:01 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de barakada yangın paniği - Son Dakika
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18:43
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18:30
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18:25
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