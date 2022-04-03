ARNAVUTKÖY'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL BÖYLE DEVRİLDİ - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL BÖYLE DEVRİLDİ

03.04.2022 11:37

ARNAVUTKÖY'de bariyerlere çarpan otomobil devrildi.

ARNAVUTKÖY'de bariyerlere çarpan otomobil devrildi. 2 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasına yansıdı.

Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde dün akşam saatlerinde Arnavutköy'den Sultangazi yönüne giden Yeliz Baltay'ın kullandığı 34 HC 1016 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak, devrildi. Kazada, sürücü Yeliz Baltay ile yanında bulunan Berranur Baltay hafif şekilde yaralandı. Otomobilde bulunan kız çocuğu ise kazayı yara almadan atlattı. Diğer sürücüler, araçlarını kenara çekerek yardıma koştu. Yaralı 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı yolda giden başka otomobilin araç kamerasına yansıdı.

ARNAVUTKÖY'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL BÖYLE DEVRİLDİ
ARNAVUTKÖY'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL BÖYLE DEVRİLDİ
ARNAVUTKÖY'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL BÖYLE DEVRİLDİ
ARNAVUTKÖY'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL BÖYLE DEVRİLDİ
ARNAVUTKÖY'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL BÖYLE DEVRİLDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL BÖYLE DEVRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARNAVUTKÖY'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİL BÖYLE DEVRİLDİ - Son Dakika
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