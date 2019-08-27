Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de başından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi
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Arnavutköy'de başından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi

49 dakika önce

Arnavutköy'deki evinde, başından silahla vurularak ağır yaralanan 30 yaşındaki Tuğba Anlak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Arnavutköy'de başından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi, System.String[]

Arnavutköy'deki evinde, başından silahla vurularak ağır yaralanan 30 yaşındaki Tuğba Anlak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 31 Temmuz'da evine pencereden giren Murat Uslu tarafından 6 yaşındaki kızı Almira'nın yanında darbedilen ve başından silahla vurulan Anlak, tedavi gördüğü özel hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Tuğba Anlak'ın eniştesi Zafer Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anlak'ın hayatını kaybetmesinden dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.

Tek dileklerinin artık bu tip olayların yaşanmaması olduğunu dile getiren Gültekin, şöyle konuştu:

"Bunu yapan insanları, yapamayacak hale getirilebilecek tedbirlerin alınabilmesi gerekiyor. Nasıl olur bilemem ama hakikaten caydırıcılık noktasında... Bu kadar pervasızca rahat hareket edilebiliyor olmamalarını arzu ediyorum. Artık kızı Almira için ne yapabiliriz, bunu konuşacağız. Bu noktada maddi ve manevi anlamda neler yapılabilir? Bunu masaya yatırmaya çalışacağız."

Antalya'dan İstanbul'a taşınmıştı

Eşinden ayrıldıktan sonra Antalya'dan İstanbul'a taşınan ve burada bir kafe açan Anlak, iş yerine gelen ve kendisini mimar olarak tanıtan Murat Uslu ile arkadaşlık kurmuş, işleri iyi gitmeyince kafeyi devrederek başka bir eve taşınmıştı.

Olayın yaşandığı gün Murat Uslu ve kafede çalışan Mustafa Ü, Anlak'ın evinin bulunduğu yeni adrese gelmiş, Uslu, araçta bulunan silahını alarak evin penceresinden içeri girip 6 yaşındaki Almira'nın gözü önünde annesini darbetmiş, başından silahla yaralamıştı.

Uslu, devredilen kafenin parasını alarak olay yerinden kaçmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Murat Uslu ile Mustafa Ü'yü yakalamış, adliyeye sevk edilen Murat Uslu tutuklanmış, Mustafa Ü. ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.


?- Ailesi hastane önünde açıklama yapmıştı

Tuğba Anlak'ın yakınları hastane önünde bugün basın açıklaması yapmış, Anlak için yardım istemişti.

Anlak'ın ablası İlknur Gültekin, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı ve yetkililerden kardeşi için destek isteyerek, "Kardeşim burada hastanede yatıyor, nedir ne değildir belli değil. Almira her gün 'Annem gelecek, annem ölmeyecek, anneme bir şey olursa ben nasıl yatacağım, uyuyacağım.' diyor çocuk. Annesinin resmini öpüyor. Bunu yapana idam istiyorum. Bizi yaktı kendi de yansın. Kardeşime doktor desteği bekliyoruz. Daha iyi hastanelerden daha iyi doktorlar bekliyorum kardeşime. Çok kötü durumda her tarafı felçli, konuşamıyor, tanımıyor kimseyi, tamamen makinelere bağlı." diye konuşmuştu.

Açıklamaya Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ve vatandaşlar da destek vermişti.

Murat Uslu, Arnavutköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:02 Kaynak: AA
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