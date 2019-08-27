Arnavutköy'de başından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi
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Arnavutköy'deki evinde, başından silahla vurularak ağır yaralanan 30 yaşındaki Tuğba Anlak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:30 Kaynak: AA
Arnavutköy'deki evinde, başından silahla vurularak ağır yaralanan 30 yaşındaki Tuğba Anlak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 31 Temmuz'da evine pencereden giren Murat Uslu tarafından 6 yaşındaki kızı Almira'nın yanında darbedilen ve başından silahla vurulan Anlak, tedavi gördüğü özel hastanede yaşam savaşını kaybetti.
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