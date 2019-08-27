Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de başından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi
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Arnavutköy'de başından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi

27 dakika önce

Arnavutköy'deki evinde, başından silahla vurularak ağır yaralanan 30 yaşındaki Tuğba Anlak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Arnavutköy'deki evinde, başından silahla vurularak ağır yaralanan 30 yaşındaki Tuğba Anlak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 31 Temmuz'da evine pencereden giren Murat Uslu tarafından 6 yaşındaki kızı Almira'nın yanında darbedilen ve başından silahla vurulan Anlak, tedavi gördüğü özel hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Murat Uslu, Arnavutköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:30 Kaynak: AA
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