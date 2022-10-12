Arnavutköy'de beğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü...Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika
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Arnavutköy'de beğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü...Hırsızlık anı kamerada

12.10.2022 12:34

Arnavutköy'de beğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü.

Arnavutköy'de beğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü...Hırsızlık anı kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de sokakta yürüyen 2 kişi kapı önünde duran ayakkabıları çaldı. Beğendiği ayakkabılar için yolundan geri dönüp hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde bir sokağa giren 2 kişi sokakta yürüdüğü esnada kapıya bırakılan ayakkabıları fark etti. Sokağın sonuna kadar giden 2 kişiden biri daha sonra geri dönerek beğendiği ayakkabıları çaldı. Hırsızlık anı sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde hırsızın rahat bir şekilde ayakkabıları alarak yoluna devam ettiği görüldü.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de beğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü...Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de beğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü...Hırsızlık anı kamerada - Son Dakika
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