Arnavutköy'de beğendiği ayakkabıyı çalmak için geri döndü...Hırsızlık anı kamerada
İSTANBUL - Arnavutköy'de sokakta yürüyen 2 kişi kapı önünde duran ayakkabıları çaldı. Beğendiği ayakkabılar için yolundan geri dönüp hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kamerasına yansıdı.
Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde bir sokağa giren 2 kişi sokakta yürüdüğü esnada kapıya bırakılan ayakkabıları fark etti. Sokağın sonuna kadar giden 2 kişiden biri daha sonra geri dönerek beğendiği ayakkabıları çaldı. Hırsızlık anı sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde hırsızın rahat bir şekilde ayakkabıları alarak yoluna devam ettiği görüldü.
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