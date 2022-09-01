Deodorant patladı araç alev alev yandı - Son Dakika
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Deodorant patladı araç alev alev yandı

01.09.2022 14:05
Deodorant patladı araç alev alev yandı

Arnavutköy'de beyaz eşya mağazasına ait olan bir otomobil, fazla sıcaktan patlayan deodorant nedeniyle alev aldı.

Arnavutköy'de beyaz eşya mağazasına ait olan bir otomobil, fazla sıcaktan patlayan deodorant nedeniyle alev aldı. Aracın içinde bulunan televizyon da kullanılamaz hale geldi.

Olay, Arnavutköy'de Rıfkı Atay Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir beyaz eşya mağazasına ait olan otomobil, içinde bulunan deodorantın fazla sıcaktan patlaması sonucu alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Beyaz eşya mağazasına ait olan otomobilin içindeki televizyonsa yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanma anı ise, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Deodorant patladı araç alev alev yandı - Son Dakika

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