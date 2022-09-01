İSTANBUL -ARNAVUTKÖY'DE KAMYONET YANGININDA DEODORANT KUTUSU İDDİASI - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL -ARNAVUTKÖY'DE KAMYONET YANGININDA DEODORANT KUTUSU İDDİASI

01.09.2022 14:31
İSTANBUL -ARNAVUTKÖY'DE KAMYONET YANGININDA DEODORANT KUTUSU İDDİASI

ARNAVUTKÖY'de beyaz eşya ve mobilya mağazasına ait nakliye kamyonetinde yangın çıktı.

ARNAVUTKÖY'de beyaz eşya ve mobilya mağazasına ait nakliye kamyonetinde yangın çıktı. Yangının kamyonetteki deodorant kutusunun patlaması sonrası çıktığı öne sürüldü.

Yangın bugün öğlen saatlerinde Arnavutköy Yunusemre Mahallesi'nde Gölcük sokakta park halindeki kamyonette çıktı. İddiaya göre kamyonette bulunan bir deodorantın sıcak havayla birlikte patlamasıyla çıkan yangın kısa sürede kamyoneti sardı. Cep telefonu kameralarına da yansıyan yangın, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan araç ve araç içindeki bazı beyaz eşya ve mobilyalar hasar gördü.

YORUMLAR
500
Erzincan'da ağustos ayında 46 maddi hasarlı, 56 yaralamalı trafik kazası meydana geldi Erzincan'da ağustos ayında 46 maddi hasarlı, 56 yaralamalı trafik kazası meydana geldi Selde sürüklenen kişi o anları anlattı Selde sürüklenen kişi o anları anlattı
Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL -ARNAVUTKÖY'DE KAMYONET YANGININDA DEODORANT KUTUSU İDDİASI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:16 Avrupa'dan talip var! 18 adet Bayraktar TB2 almak için devasa bütçe ayırdılar
14:08 Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedeli 40 milyon avro oldu
13:51 Korkunç görüntüler! Suudi Arabistan'da koşulların iyileştirilmesini isteyen yetim kızlara kemer ve sopalarla saldırı
13:37 Sağanak yağışın vurduğu İstanbul'da caddeler su altında kalınca trafik felç oldu
13:49 Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak
13:26 Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu
13:20 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır...
13:09 Elleri olmayan El Salvadorlu genç geçimini berberlikten sağlıyor
12:44 Saldırganlar bir genci yumruklayıp beyzbol sopasıyla darp etti
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 14:31:36. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL -ARNAVUTKÖY'DE KAMYONET YANGININDA DEODORANT KUTUSU İDDİASI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement