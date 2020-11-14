Arnavutköy'de bilişim ve teknoloji alanında önemli adım - Son Dakika

Arnavutköy'de bilişim ve teknoloji alanında önemli adım

14.11.2020 09:49
Arnavutköy'de bilişim ve teknoloji alanında önemli adım, System.String[]

Arnavutköy'de içerisinde son teknoloji ürünleri barındıran ve geleceğin yeteneklerinin yetişeceği Arnavutköy Bilişim Akademisi hizmete açıldı.

Arnavutköy'de içerisinde son teknoloji ürünleri barındıran ve geleceğin yeteneklerinin yetişeceği Arnavutköy Bilişim Akademisi hizmete açıldı.

Arnavutköy'de geleceğin yeteneklerinin yetişmesi için önemli bir adım atıldı. Arnavutköy Belediyesi tarafından inşa edilen Arnavutköy Bilişim Akademisi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ile vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesimi ile akademinin resmi açılışı gerçekleştirildi. Ardından Kaymakam Odabaş ve Başkan Baltacı birlikte bilişim akademisini gezerek bilgi aldı.

Teorik bilgiler pratiğe dönüşecek

Arnavutköy Bilişim Akademisi'nde öğrencilere, elektrik, elektronik, haberleşme, makine, mekatronik ve bilgisayar başta olmak üzere bilişim alanında edinecekleri teorik bilgileri uygulamaya dönüştürebilecekleri laboratuvar ortamları sağlanarak, eğitimler verilecek.

Proje geliştirilecek

Arnavutköy Bilişim Akademisi'nde; proje yarışmaları düzenlenerek, mevcut olan projelere katılım sağlanacak. Böylece geleceğin mühendislerine teknik ve pratik bir bakış açısı kazandırılacak. Ayrıca bilişim akademisine gelen öğrencilere teknolojiyi doğru kullanma, kullanacağı teknolojiyi üretmesine rehber olma, her sınıf düzeyinde verilen kodlama robotik eğitimi ile öğrencilere takım çalışması, proje geliştirme, matematik, bilim, problem çözme, tasarım yapma gibi birçok alanda beceri kazandırmak için çalışmalar yapılacak.

"Amacımız teknolojik altyapının güçlendiği bu dönemde insan gücü olarak gerekli katkıyı verebilmek"

Bilişim Akademisi'ne gelen öğrencileri sınav yoluyla alacaklarını dile getiren Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Bizim Bilişim Merkezi olarak adlandırdığımız merkezimizde 3 farklı alanda eğitim hizmetimiz olacak. Birincisi Bilişim Akademisi. Bu akademide daha ziyade ortaokul ve lise öğrencilerimiz yer alacaklar. E-spor olarak hizmet verecek başka bir ünitemiz olacak. Ayrıca temel eğitimi özellikle gençlerin meslek edinmeye yönelik teknolojinin gerektirdiği donanımlara sahip ve aynı zamanda da istihdam imkanı oluşturacak ve sağlayacak eğitim bölümümüz de var. Burası teknoloji tutkunu gençlerin eğitim alabilecekleri ve daha sonrada pratik hayatta bunları uygulayabileceği bir merkez haline getirildi. Her gelen burada belli bir elemeden geçirilerek yani sınav yöntemiyle öğrencilerimizin ve meraklıların yararlanmasını temin ediyoruz. Tabi buradaki en önemli maksadımız ülkemizin özellikle bu son süreçte teknolojik alt yapısının güçlendiği ve insan gücüne ihtiyacı olduğu bu dönemde, ilçe boyutunda bizimde katkı sunma gayretimizdir " diye konuştu. - İSTANBUL

Arnavutköy'de bilişim ve teknoloji alanında önemli adım
Arnavutköy'de bilişim ve teknoloji alanında önemli adım
Arnavutköy'de bilişim ve teknoloji alanında önemli adım
Arnavutköy'de bilişim ve teknoloji alanında önemli adım
Arnavutköy'de bilişim ve teknoloji alanında önemli adım
Arnavutköy'de bilişim ve teknoloji alanında önemli adım
Arnavutköy'de bilişim ve teknoloji alanında önemli adım

Arnavutköy Belediyesi, Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy, Bilişim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de bilişim ve teknoloji alanında önemli adım - Son Dakika


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