Arnavutköy'de binanın tadilatı sırasında merdiven çöktü: 1 işçi yaralandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de binanın tadilatı sırasında merdiven çöktü: 1 işçi yaralandı

24.06.2022 09:22

Arnavutköy'de binanın tadilatı sırasında merdiven çöktü: 1 işçi yaralandı Arnavutköy'de bir binanın tadilatı sırasında bir işçi, çöken merdivenin altında kalarak yaralandı.

Arnavutköy'de binanın tadilatı sırasında merdiven çöktü: 1 işçi yaralandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir binanın tadilatı sırasında bir işçi, çöken merdivenin altında kalarak yaralandı. İtfaiye yardımı ile kurtarılan işçi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Arnavutköy İmrahor Mahallesi İncirliova Sokak üzerinde bulunan eski bir binanın tadilatı çalışması sırasında dün yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tadilat çalışmaları sırasında binadaki merdivende çökme yaşandı. Çökme esnasında merdivenin altında bulunan işçi Cesim Peker moloz yığınlarının altında kalarak yaralandı. Yaralı işçiye ilk müdahale diğer işçiler tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile işçi sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulans ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili incelemelerde bulunurken, binada yapılan çalışmalar durduruldu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de binanın tadilatı sırasında merdiven çöktü: 1 işçi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de binanın tadilatı sırasında merdiven çöktü: 1 işçi yaralandı - Son Dakika
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