Son Dakika Haberleri: ARNAVUTKÖY'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
Son Dakika Güncel ARNAVUTKÖY'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

ARNAVUTKÖY'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

6 saat önce

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

ARNAVUTKÖY'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI, System.String[]

Taylan ERGÜN/ ARNAVUTKÖY'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

Arnavutköy, Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesindeki 4 katlı binada saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kıs sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Alev alev yanan çatı

-Detaylar


Arnavutköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
13 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan sanığa rekor ceza! 41 yıl 3 ay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla metro hattı, Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılacak Canlı yayında konuşan Ali Babacan'ın internet sitesi çöktü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 22:08:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ARNAVUTKÖY'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]