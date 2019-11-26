Son Dakika Haberleri: Arnavutköy'de binanın çatısı alev alev yandı
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Arnavutköy'de binanın çatısı alev alev yandı

6 saat önce

ARNAVUTKÖY'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

ARNAVUTKÖY'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

Arnavutköy, Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesindeki 4 katlı binada saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kıs sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

Arnavutköy'de binanın çatısı alev alev yandı

Arnavutköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:00 Kaynak: DHA
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