Arnavutköy'de binaya fazla sıkılan ilaçtan 1'i hamile 10 kişi zehirlendi - Son Dakika

Arnavutköy'de binaya fazla sıkılan ilaçtan 1'i hamile 10 kişi zehirlendi

İstanbul Aranvutköy'de, pire ve böceklerin yok olması için iki katlı bir binanın merdivenlerine aşırı derecede sıkılan tarım ilacından etkilenen 1'i hamile, 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Aranvutköy'de, pire ve böceklerin yok olması için iki katlı bir binanın merdivenlerine aşırı derecede sıkılan tarım ilacından etkilenen 1'i hamile, 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, vatandaşları tahliye ettikten sonra binaya girişler ise geçici süreliğine güvenlik şeridi ile kapattı. Böcek ilacı sıkan kişi ise gözaltına alındı.

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Olay, saat 00.30 sularında Arnavutköy Merkez Mahallesindeki iki katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bodrum katında pire ve böceklerin olduğu iki katlı binaya, apartman sakinlerinden biri kişi, böcek ilacı sıktı. Binanın bodrum katı ve merdivenlerine aşırı derecede sıktı. Yaklaşık bir saat sonra koku tüm binayı sararak, bina sakinleri etkilemeye başladı.

Dışarı çıkan vatandaşlar durumu 112 Acil Servise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis vatandaşları tahliye ederken, koruyucu elbise ile gelen sağlık ekipleri ise 30 kişinin yaşadığı binadan, ilaçtan etkilenen aralarında 1'i hamile kadın olmak üzere toplam 10 kişiyi Kanuni Eğitim ve Araştırma ve Arnavutköy Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Polis ekipleri, vatandaşı tahliye ettikten sonra, böcek sıkan kişiyi gözaltına alarak polis karakoluna götürdü. Ardından binanın girişini güvenlik şeridi ile kapattı.

Böcek ilacı sıkan kişi ise 'kamu güvenliğini tehdit etmek' gözaltına alınarak karakola götürüldü. Zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Dışarıda kalan bazı vatandaşlar akrabalarına giderken, bazıları ise dışarıda bebekleriyle beklediği görüldü. Bina yıkandıktan sonra vatandaşların alınacağı öğrenildi.

Aşırı kokudan rahatsız olmaları üzerine polisi aradığını belirten bina sakini Metin Topçu, "Binada birisi böcek ilacı sıkmış, biraz fazla sıkmış. İş bilmemezlikten dolayı, sonuç bu. Tüm binada zehirlenenler olmuş, hamileler var. Hamileler var, kronik hastalığı olanlar var, onun için binayı karantinaya aldılar. Bütün herkesi binadan çıkardılar. Ben de binada oturuyorum, şuan dışarıdayım küçük çocukla birlikte. Bina yıkanacakmış, onu bekliyoruz" diye konuştu.

Kokunun kendilerine kadar geldiğini anlatan karşı komşu Nedime Baş, "İlaç sıktıktan sonra zehirlenmişlerdi, sonra ambulans çağırdılar. Bina baya kalabalık, böcek ilacı sıkmışlar. Akşam 00.30 sularında olmuş, ben de aradım 112'yi. Ben etkilenmedim ama kokusu çok geliyordu" dedi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Arnavutköy, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:12 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de binaya fazla sıkılan ilaçtan 1'i hamile 10 kişi zehirlendi - Son Dakika
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