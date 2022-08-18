Arnavutköy'de küçük çocuğun alet edildiği hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Arnavutköy'de küçük çocuğun alet edildiği hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

18.08.2022 09:19
Arnavutköy'de küçük çocuğun alet edildiği hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Arnavutköy'de bir bijuteri dükkanının önünden geçerken küçük kızın işaret etmesi üzerine işyerine giren 1'i çocuk 2 kişi, içeriden bin 500 TL değerinde ürün çaldı.

Arnavutköy'de bir bijuteri dükkanının önünden geçerken küçük kızın işaret etmesi üzerine işyerine giren 1'i çocuk 2 kişi, içeriden bin 500 TL değerinde ürün çaldı. Küçük kız çocuğunun da alet edildiği hırsızlık işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Necip Fazıl Caddesi üzerinde bulunan bir bijuteri dükkanında meydana geldi. Cadde üzerinde yürürken çocuğun işaret ederek hedef gösterdiği işletmeye giren hırsız, küçük kız çocuğunu da hırsızlığa alet etti. Çocukla beraber yaklaşık bin 500 TL değerinde ürün çalan kişi işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"Paranın yeri dolar o çocuğu alet etmesi çok üzücü"

İşletme sahibi Umut Turan, "İçeride müşteri yoğunluğu varken bir teyze geldi yanında çocukla beraber. İçeride yaklaşık 1 dakika duruyorlar ve hırsızlık yapıyorlar yanında da küçük bir kız vardı onun getirdiklerini de poşete atmış ben en çok ona acıdım. Biz burada çok sık karşılaşıyoruz hırsızlıkla ama şu an kaybında değilim. Para her zaman yerine gelir en üzüldüğüm nokta o teyzenin o yaşta kızı hırsızlığa alıştırması oldu" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Muğla İl Müftülüğü tarafından çocuk şenliği düzenlendi Muğla İl Müftülüğü tarafından çocuk şenliği düzenlendi Çocuğun kafası demir parmaklıklara sıkıştı Çocuğun kafası demir parmaklıklara sıkıştı Çocuklar için 'emniyet kemeri' bulundurmayan ticari araçlar trafiğe çıkamayacak Çocuklar için 'emniyet kemeri' bulundurmayan ticari araçlar trafiğe çıkamayacak
Kaynak: İHA

Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de küçük çocuğun alet edildiği hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
14:11 Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında yeni gelişme! Ağabeyinden olay "Alaattin Çakıcı" yanıtı
14:11 Merkez Bankası faizi indirince dolar tekrardan yükselmeye başladı
14:23 Hollanda'da hükümetin 300 mülteciyi yerleştirmek istediği bölgenin halkı isyan etti: Güzel köyümüze ne yapıyorsunuz?
14:04 Merkez Bankası faizi yüzde 13'e düşürdü
13:50 Atiye'nin itirafı Ceyda Düvenci'yi çok şaşırttı: Bir ablam varmış
13:40 Ülke TV spikerinin Tarım Kredi marketlerindeki indirimi sunma şekli olay oldu
13:26 AK Parti, kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılanlara imzalı saat dağıtıldığı iddialarını yalanladı
13:13 Konya'da yeni doğmuş bebeği arabanın bagajının üstüne bıraktılar
13:06 Dünyaca ünlü Amerikan güreşçisi Rey Mysterio, Galatasaray taraftarı olduğunu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 15:19:22. #1.12#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de küçük çocuğun alet edildiği hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement