İstanbul'da kene istilası! Vatandaşlar binadan panikle ayrıldı - Son Dakika
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İstanbul'da kene istilası! Vatandaşlar binadan panikle ayrıldı

19.08.2022 10:45

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir bina kene istilasına uğradı. Binanın dış duvarlarından itibaren görülmeye başlanan keneler daire içlerine kadar ulaştı. Yüzlerce kenenin sardığı bina da yaşayanlar panikle dışarıya koştu.

İstanbul'da bulunan bir bina dün sabah saatlerinde kene istilasına uğradı. Binanın dışını saran keneler daha sonra daire içlerine kadar yayıldı. Bina da yaşayanlar büyük panik yaşadı. İçerisinde küçük çocuklarında bulunduğu 13 kişinin yaşadığı apartman sakinleri dışarı çıktı.

İstanbul'da bir binayı yüzlerce kene istila etti

KORKUDAN DIŞARIYA ÇIKTIM

Apartmanda yaşayan, Gülçiçek Pişket "Küçücük hayvan nereden geldi birisi mi attı bilemiyoruz ki. Ben zaten yaşlıyım çocuklar var korkudan dışarıya çıktım, dışarıda oturdum. Sabaha kadar rahatsızlandım burada hayvan dolu, hep pislik ondan da olabilir. Ben hem yaşlıyım hem hastayım" dedi.

İstanbul'da bir binayı yüzlerce kene istila etti

TEDİRGİN OLDUK

Yine apartmanda yaşayan ve keneleri fark eden Semra Pişket, "Sabah biz keneleri fark ettik burada hayvanlar var onlardan kaynaklımı bilmiyorum artık içeriye kadar girmişler zaten, çocuklarımız da dışarıya çıkıyorlar tedirgin olduk" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Arnavutköy, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kene istilası! Vatandaşlar binadan panikle ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kene istilası! Vatandaşlar binadan panikle ayrıldı - Son Dakika
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