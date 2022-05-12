Binanın girişindeki elektrik kabloları patladı - Son Dakika
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Binanın girişindeki elektrik kabloları patladı

12.05.2022 23:04

Arnavutköy'de bir binanın girişindeki elektrik aksamında yaşanan patlamalar paniğe neden oldu.

Arnavutköy'de bir binanın girişindeki elektrik aksamında yaşanan patlamalar paniğe neden oldu.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bir binanın giriş kısmında bulunan elektrik aksamında yaşanan arızadan kaynaklı patlamalar meydana geldi. Arka arkaya kablolarda yaşanan küçük çaplı patlamalar nedeniyle mahallede panik yaşandı. Binada yaşayan vatandaşlar binayı boşaltırken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

(Batuhan Toprak - İHA)

Binanın girişindeki elektrik kabloları patladı
Binanın girişindeki elektrik kabloları patladı
Binanın girişindeki elektrik kabloları patladı
Binanın girişindeki elektrik kabloları patladı
Binanın girişindeki elektrik kabloları patladı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Binanın girişindeki elektrik kabloları patladı - Son Dakika


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