Binanın girişindeki elektrik kabloları patladı - Son Dakika

Arnavutköy'de bir binanın girişindeki elektrik aksamında yaşanan patlamalar paniğe neden oldu.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bir binanın giriş kısmında bulunan elektrik aksamında yaşanan arızadan kaynaklı patlamalar meydana geldi. Arka arkaya kablolarda yaşanan küçük çaplı patlamalar nedeniyle mahallede panik yaşandı. Binada yaşayan vatandaşlar binayı boşaltırken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü.

(Batuhan Toprak - İHA)