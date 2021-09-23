Arnavutköy'de bir çocuğa çarptığı iddia edilen araç sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

Arnavutköy'de bir okulun önünden geçerken bir çocuğa çarptığı iddia edilen aracın sürücüsü "taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 21 Eylül'de Anadolu Mahallesi'ndeki bir ortaokulun önünden geçen F.T. idaresindeki araç, orada bulunan M.D. isimli bir çocuğa çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede bacağında kırık olduğu belirlenen küçük çocuk, beyin kanaması riski nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürücüsünün, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.