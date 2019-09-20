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Arnavutköy'de bir evde dehşet: 1 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

Arnavutköy'de bir evde dehşet: 1 ölü, 4 yaralıİSTANBUL(İHA)- Arnavutköy'de bir kişi annesini, babasını ve kardeşlerini bıçakla öldürerek, babasının arabasıyla olay yerinden kaçtı.

Arnavutköy'de bir evde dehşet: 1 ölü, 4 yaralı

İSTANBUL(İHA)- Arnavutköy'de bir kişi annesini, babasını ve kardeşlerini bıçakla öldürerek, babasının arabasıyla olay yerinden kaçtı. Ekiplerin evdeki çalışmaları sürüyor.

Arnavutköy'de bir evde dehşet: 1 ölü, 4 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:10 Kaynak: İHA
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