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Arnavutköy'de bir evde dehşet: 4 ölü

1 saat önce

Arnavutköy'de bir evde dehşet: 4 ölü Bir kişi üvey babasını, annesin ve kardeşlerini silahla öldürdüİSTANBUL - Arnavutköy'de bir kişi gece eve gelerek üvey babasını, annesini ve kardeşlerini silahla öldürüp, babasının arabasıyla kaçarak kayıplara karıştı.

Arnavutköy'de bir evde dehşet: 4 ölü

Bir kişi üvey babasını, annesin ve kardeşlerini silahla öldürdü

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir kişi gece eve gelerek üvey babasını, annesini ve kardeşlerini silahla öldürüp, babasının arabasıyla kaçarak kayıplara karıştı. Ekiplerin evdeki çalışmaları sürüyor.

Olay, dün gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesinde bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, 23 yaşındaki Veysel Aydın, gece saatlerinde eve gelerek üvey babası Kadir Açıkalın, annesi Kader Aydın ve kardeşleri Serkan Aydın ile Nazlıcan Aydın silahla vurarak öldürüp, olay yerinden kaçtı. Aileden haber alamayan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelerek içeriye giren polis ekipleri, ailenin cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin evdeki çalışmaları sürüyor.

Arnavutköy'de bir evde dehşet: 4 ölü

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 08:05 Kaynak: İHA
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