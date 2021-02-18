Arnavutköy'de bir eve giren hırsızlar ziynet eşyaları çaldı - Son Dakika

Arnavutköy'de bir eve giren hırsızlar ziynet eşyaları çaldı

18.02.2021 08:45
Arnavutköy'de bir eve giren hırsızlar ziynet eşyaları çaldı, System.String[]

Arnavutköy'de iki hırsız, girdikleri daireden altın, para değerli eşyaları çaldı.

Arnavutköy'de iki hırsız, girdikleri daireden altın, para değerli eşyaları çaldı. Ev sahibinin otomobilinin anahtarını da çalan hırsızlar, yoğun kar yağışı nedeniyle aracı sokaktan çıkaramadı.

Arnavutköy Merkez Mahallesinde 2 hırsız, Pazartesi günü güpegündüz girdikleri bir apartman dairesinde gözüne kestirdikleri değerli eşyalarla birlikte ev sahibinin otomobilinin anahtarını da çaldı. Hırsızların amacı otomobili de çalarak kaçmaktı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle otomobili sokaktan çıkaramayacaklarını anlayan hırsızlar, daireden çaldıkları değerli eşyalarla kaçarak uzaklaştı. Hırsızların binaya giriş ve çıkışları ise, binanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

(Batuhan Toprak/İHA)

Arnavutköy'de bir eve giren hırsızlar ziynet eşyaları çaldı
Arnavutköy'de bir eve giren hırsızlar ziynet eşyaları çaldı
Arnavutköy'de bir eve giren hırsızlar ziynet eşyaları çaldı
Arnavutköy'de bir eve giren hırsızlar ziynet eşyaları çaldı

Pazartesi, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de bir eve giren hırsızlar ziynet eşyaları çaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Husumetli aileler arasında taşlı sopalı kavga: 1 ölü, 6 yaralı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı dolandırıcılığına karşı uyardı: İhbar edin Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz: Restoran ve kafeler HES kodu ile misafir kabul edecek, süre kısıtlaması uygulanabilir İspanya'da Rap sanatçısı Hasel'e destek için düzenlenen gösterilere polis müdahale etti Capital Economics, dolar/TL için 6,25 öngörüsünde bulundu Hakan Sabancı, gönlünü Aygün Aydın'a kaptırdı Eski F.Bahçeli Lugano'dan G.Saray maçı itirafı: Derbiden sonra Erdoğan'dan mektup aldım 12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü
Gara'da şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun, PKK elebaşı Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış Gara'da şehit düşen Yüzbaşı Burak Coşkun, PKK elebaşı Karayılan'ın mağarasına Türk bayrağı asmış         
08:22
İstanbul'u esir alan kar, devam edecek mi? Meteoroloji son tahminlerini paylaştı İstanbul'u esir alan kar, devam edecek mi? Meteoroloji son tahminlerini paylaştı         
08:18
Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Haluk'un büyük sırrını öğrenen Gönül hüsrana uğruyor Sadakatsiz'in 19. bölüm fragmanı yayınlandı! Haluk'un büyük sırrını öğrenen Gönül hüsrana uğruyor         
07:31
Öz kardeşi tarafından vurulan şahıs, 3 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti Öz kardeşi tarafından vurulan şahıs, 3 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti         
01:15
Arzum Onan'dan Ahmet Hakan'ın Arzum Onan'dan Ahmet Hakan'ın "feci sıkıcı" eleştirisine yanıt: Gülüp geçtik         
00:49
Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz Vaka sayısına göre kısıtlamalar kalkacak! İşte normalleşmeye en yakın ve en uzak illerimiz         
21:58
Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi Charlton'ın eski futbolcusu Madelene Wright, Sevgililer Günü için banyoda çıplak poz verdi         
20:07
Türkiye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında diplomatik krize yol açtı Türkiye sınırında yakalanan DEAŞ'lı terörist, Yeni Zelanda ve Avustralya arasında diplomatik krize yol açtı         
18:05
Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, eski fotoğraflarını paylaştı Hastalığı yüzünden gün gün eriyen Neslihan Atagül, eski fotoğraflarını paylaştı         
17:17
Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu Coşkun Sabah yumurta çiftliği kurdu         
16:55
Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu Çölün ortasında inanılmaz olay! Bir arabanın yanında 8 cansız beden bulundu         
16:54
Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı Eksi 10 derecede narkozla hayatına son veren doktorun veda mektubu ortaya çıktı         
16:09
Seda Bakan'ın kızıyla verdiği 80'ler pozuna beğeni yağdı Seda Bakan'ın kızıyla verdiği 80'ler pozuna beğeni yağdı         
15:45
İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu         
14:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine yanıt         
13:52
Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu         
11:03
Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 09:00:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arnavutköy'de bir eve giren hırsızlar ziynet eşyaları çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei