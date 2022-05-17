Arnavutköy'de bir eve giren ve 28 suç kaydı olan hırsız yakalandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de bir eve giren ve 28 suç kaydı olan hırsız yakalandı

17.05.2022 13:56
Arnavutköy'de bir eve giren ve 28 suç kaydı olan hırsız yakalandı

Arnavutköy'de bir eve giren hırsızlar evdeki değerli eşyaları çalıp kayıplara karıştı.

Arnavutköy'de bir eve giren hırsızlar evdeki değerli eşyaları çalıp kayıplara karıştı. Kameralara yakalandığını anlayan hırsızlardan biri saçını kazıtsa da polis ekiplerinden kurtulamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan hırsızın ise 21 yaşında ve 28 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Esenkaya Sokak'ta M.A.'ya ait olan bir adrese giren iki hırsız adreste bulunan değerli eşyaları çalıp kayıplara karıştı. Kendileri dışardayken evinin soyulduğunu öğrenen M.A. hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışması doğrultusunda incelenen kamera görüntülerinde iki hırsız tespit edildi. Hırsızlardan birinin 21 yaşında olduğu ve 28 suç kaydının bulunduğu Fatih T. olduğu belirlendi. Şüpheli Fatih T. olaydan bir gün sonra yine Arnavutköy'de yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin olayı gerçekleştirdikten sonra kameralara yakalandığını anlayınca saçını kestirip kılık değiştirmeye çalıştığı öne sürüldü. Fatih T.nin aynı gün içinde Bağcılar ve Küçükçekmece'de de hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arnavutköy'de bir eve giren ve 28 suç kaydı olan hırsız yakalandı - Son Dakika


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