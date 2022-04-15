Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

15.04.2022 12:54
Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Arnavutköy'de elektronik sensör üretilen fabrikanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

İstanbul Arnavutköy'de elektronik sensör üretilen fabrikanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Fatih Mahallesi Uygun Sokak'ta elektronik sensör imalatı yapılan 2 katlı fabrikanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, tüm çatıyı sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, öncelikle iş yeri çalışanlarını tahliye etti.

Ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, fabrikada hasar oluştu.

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Fatih Mahallesi, İstanbul, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arnavutköy'de bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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