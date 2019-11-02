Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı.
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Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:05 Kaynak: İHA
Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Alevlerin sardığı fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edilirken yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü. - İSTANBUL
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