Motosikleti çaldılar, sahibi kovalayınca da bırakıp kaçtılar - Son Dakika
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Motosikleti çaldılar, sahibi kovalayınca da bırakıp kaçtılar

28.08.2022 19:13
Motosikleti çaldılar, sahibi kovalayınca da bırakıp kaçtılar

Arnavutköy'de bir kişi motosikletinin çalındığını fark ederek, hırsızları kovaladı.

Arnavutköy'de bir kişi motosikletinin çalındığını fark ederek, hırsızları kovaladı. Hırsızlar ise kaçamayacağını anlayınca motosikleti sokak ortasında bırakıp kaçtı. Yaşanan o anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 16 Ağustos günü Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki hırsız sokak içerisindeki motosikleti çalarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada motosikletinin çalındığını fark eden sahibi, başka bir motosikletle hırsızların peşinden gitti. Kaçamayacağını anlayan hırsızlar, daha sonra motosikleti sokak içerisinde yere atıp yaya olarak kaçarak kayıplara karşıtı. İhbar üzerine olay yerine gelerek çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızların emniyette kaydı bulunan Y.N. ve E.T. olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde polis ekipleri Y.N.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken, E.T.'nin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Y.N.'nin sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Yaşanan hırsızlık anları ve kovalamaca ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikleti çaldılar, sahibi kovalayınca da bırakıp kaçtılar - Son Dakika

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