Kimse ne yapmak istediğini anlamadı, bağırdı çağırdı otoyolu birbirine kattı - Son Dakika
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Kimse ne yapmak istediğini anlamadı, bağırdı çağırdı otoyolu birbirine kattı

24.08.2022 12:08

Arnavutköy 'de bir kişi otoyola çıkarak araçların önüne atladı.

Arnavutköy 'de bir kişi otoyola çıkarak araçların önüne atladı. Trafiği birbirine katan kadının ne yapmaya çalıştığını kimse anlayamadı. İlginç olay cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Dün, akşam saatlerinde Arnavutköy - Hadımköy çevre yolu üzerinde otoyola çıkan bir kadın araçların üzerine atlayarak yoldan geçen insanlara saldırdı. Hem kendi can güvenliğini hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan kadın dakikalarca bağırmaya devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Hadımköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kimse ne yapmak istediğini anlamadı, bağırdı çağırdı otoyolu birbirine kattı - Son Dakika

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