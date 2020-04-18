ARNAVUTKÖY'DE BİR MARKETE EL YAPIMI PATLAYICI ATILDI - Son Dakika
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ARNAVUTKÖY'DE BİR MARKETE EL YAPIMI PATLAYICI ATILDI

6 saat önce

SOKAĞA çıkma yasağının başladığı ilk saatlerde Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı.

ARNAVUTKÖY'DE BİR MARKETE EL YAPIMI PATLAYICI ATILDI, System.String[]

SOKAĞA çıkma yasağının başladığı ilk saatlerde Arnavutköy'de bir markete el yapımı patlayıcı (EYP) atıldı. Patlama sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Sokullu Mehmet Caddesi'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, kapalı olan markete el yapımı patlayıcı atıldı. Atılan patlayıcı şiddetli bir şekilde patladı. Patlama sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, marketin giriş kapısı yerinden söküldü ve ön camlar kırıldı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Patlama sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de patlamanın olduğu yere gelerek güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arnavutköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 03:37 Kaynak: DHA

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