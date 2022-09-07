Seyir halindeki otomobilin takla atma anı kamerada - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobilin takla atma anı kamerada

07.09.2022 10:41

Arnavutköy'de bir otomobil seyir halindeyken takla attı.

Arnavutköy'de bir otomobil seyir halindeyken takla attı. Aracın takla attığı anlar bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. O esnada yolda başka birinin olmaması faciayı önlerken, sürücüsü de kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hadımköy - Dursunköy yolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki aracın lastiklerinden biri su kanalının oluşturduğu boşluğa düştü. Boşluğa düşen lastik nedeni ile dengesi bozulan otomobil takla attı. Aracın takla attığı an bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Kaza anında yoldan başka bir aracın veya insanın geçmemesi muhtemel faciayı önlerken araç sürücüsü yara almadan kurtuldu. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobilin takla atma anı kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobilin takla atma anı kamerada - Son Dakika
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