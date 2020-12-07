Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle göçük oluştu - Son Dakika

Arnavutköy'de bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle göçük oluştu

Arnavutköy'deki bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle meydana gelen göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Arnavutköy'deki bir taş ocağında toprak kayması nedeniyle meydana gelen göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Devlet Caddesi'ndeki bir taş ocağında toprak kayması oldu. Toprak kayması sonucu oluşan göçük nedeniyle 2 işçi toprak altında kaldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Sabit D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çalışmalar sonucu enkaz altından çıkarılarak, ambulansa alınan Nuri D.'nin de hayatını kaybettiği belirlendi.

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Son Dakika! Arnavutköy'de taş ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti

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