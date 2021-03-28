Arnavutköy'de bisiklet süren çocuğa araba çarpma anı kamerada - Son Dakika

Arnavutköy'de bisiklet süren çocuğa araba çarpma anı kamerada
28.03.2021 09:01
Arnavutköy'de sokakta bisiklete binen çocuğa araba çarptı.
Arnavutköy'de sokakta bisiklete binen çocuğa araba çarptı. Kaza anının kameralara yansıdığı olayda, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Arnavutköy Boğazköy Mahallesi Melek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bisiklet süren bir çocuğa, yan sokaktan gelen otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. Çevredeki vatandaşlar ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. - İSTANBUL
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